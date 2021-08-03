Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
на 03.08В России 6 334 195+22 010В мире 198 925 064+587 221

Мать "девочки из шкафа" предстанет перед судом в Свердловской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Карпинска (Свердловская область), которая, по версии следствия, запирала дочь-грудничка в шкафу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратура города Карпинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд", - говорится в сообщении.

Женщина обвиняется по ст. 125 (оставление в опасности), п."г" ч.2 ст. 117 (истязание), п."в" ч.2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

По версии следствия, женщина с апреля по октябрь прошлого года оставляла новорожденную дочь одну на длительное время дома без присмотра и питания, а также помещала ее в спортивную сумку и запирала в шкафу. Кроме того, женщина умышленно не обращалась к врачам после обнаружения у дочери признаков заболевания.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР в свою очередь сообщила, что в результате подобных действий у ребенка ухудшилось здоровье - он был сильно истощен, наблюдалась задержка физического развития.

Управление также отмечает, что женщина тщательно скрывала факт рождения дочери от соседей, знакомых и родственников. Свою вину она признала лишь частично.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР, свердловчанке грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в начале октября прошлого года в доме жительницы Карпинска ее знакомые обнаружили ребенка, которого та держала в шкафу. Истощенного младенца передали полиции и медикам.

Женщине было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 (покушение на убийство малолетнего) и ст.156 (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей) УК РФ. По версии следствия, мать часто надолго оставляла девочку дома одну и не давала необходимые ей воду и питание.

Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость: по мнению специалистов, она отдавала себе отчет в том, что делала.

Ребенок прошел лечение в одной из больниц Екатеринбурга, набрал вес, после чего был отправлен в госучреждение.

Свердловская область Карпинск

Новости по теме

Новости

Эксперты еще больше снизили прогнозы сбора пшеницы в РФ из-за гибели озимых

Дипломатическое противостояние

Эстонский дипломат в Москве объявлен персоной нон грата

Пандемия коронавируса

Почти все госпитализированные с коронавирусом в РФ не были привиты

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

В России выявили минимальные с конца июня 22 тысячи случаев COVID-19

На участке Транссиба в Амурской области ограничили движение поездов

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

Коломойского заподозрили в хищении сырья у "Татнефти" на 10 млрд руб.

На месте комбината на Байкале могут построить курорт за 60 млрд руб.

Бывший начальник УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления

Что случилось этой ночью: вторник, 3 августа

Родители 17,4 млн детей уже получили единовременные "школьные" выплаты

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');