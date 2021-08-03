Мать "девочки из шкафа" предстанет перед судом в Свердловской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жительницы Карпинска (Свердловская область), которая, по версии следствия, запирала дочь-грудничка в шкафу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"Прокуратура города Карпинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Дело направлено для рассмотрения по существу в Карпинский городской суд", - говорится в сообщении.

Женщина обвиняется по ст. 125 (оставление в опасности), п."г" ч.2 ст. 117 (истязание), п."в" ч.2 ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) УК РФ.

По версии следствия, женщина с апреля по октябрь прошлого года оставляла новорожденную дочь одну на длительное время дома без присмотра и питания, а также помещала ее в спортивную сумку и запирала в шкафу. Кроме того, женщина умышленно не обращалась к врачам после обнаружения у дочери признаков заболевания.

Пресс-служба регионального следственного управления СКР в свою очередь сообщила, что в результате подобных действий у ребенка ухудшилось здоровье - он был сильно истощен, наблюдалась задержка физического развития.

Управление также отмечает, что женщина тщательно скрывала факт рождения дочери от соседей, знакомых и родственников. Свою вину она признала лишь частично.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СУ СКР, свердловчанке грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в начале октября прошлого года в доме жительницы Карпинска ее знакомые обнаружили ребенка, которого та держала в шкафу. Истощенного младенца передали полиции и медикам.

Женщине было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 (покушение на убийство малолетнего) и ст.156 (ненадлежащее исполнение родителем обязанностей) УК РФ. По версии следствия, мать часто надолго оставляла девочку дома одну и не давала необходимые ей воду и питание.

Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Психиатрическая экспертиза подтвердила ее вменяемость: по мнению специалистов, она отдавала себе отчет в том, что делала.

Ребенок прошел лечение в одной из больниц Екатеринбурга, набрал вес, после чего был отправлен в госучреждение.