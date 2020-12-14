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В РФПИ сочли нижним порогом показатель эффективности "Спутника V"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может оказаться выше 91,4%, когда будет подсчитан иммунный ответ после второй прививки на 42-й день, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В РоссииЭффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%Эффективность COVID-вакцины "Спутник V" составила 91,4%Читать подробнее

"Мы считаем, что 91,4 - это нижнее пороговое значение вакцины. Эффективность вакцины будет ещё и выше, потому что будут учитываться данные не просто на 21 день вакцинации, а на более поздние дни вакцинации", - сказал Дмитриев на брифинге в понедельник.

По его словам, "на 21-й день отсечения у нас на первой контрольной точке эффективность была 92%, на второй контрольной точке (...) эффективность была 91,4%, и сейчас данная эффективность абсолютно подтверждена на 21 день". "Раньше на 42-й день эффективность превышала 95%, и мы тоже ожидаем, что эффективность данной вакцины будет выше", - уточнил Дмитриев.

По егословам, данные об эффективности вакцины "Спутник V" на 42-й день после введения будут опубликованы позже.

"Мы говорим, что 91,4% - это некая низшая граница эффективности, которая на самом деле, безусловно, будет выше. Но даже эта низшая граница вводит российскую вакцину "Спутник V" в тройку наиболее эффективных вакцин в мире, которые сейчас есть", - заверил Дмитриев.

В свою очередь замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что "на точку (после вакцинации) 42 дня защитная эффективность должна вырасти, что вполне логично".

"С ростом иммунного ответа, с ростом антител должна вырастать защитная эффективность вакцины", - сказал он.

Вакцина "Спутник V" стала первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В пострегистрационных исследованиях принимают участие 40 тыс. добровольцев, препарат уже выпущен в гражданский оборот. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником V" началась в Москве. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Хроника 09 января – 14 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
РФПИ

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