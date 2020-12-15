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Минздрав объявил о старте вакцинации от COVID-19 во всех регионах РФ

Минздрав объявил о старте вакцинации от COVID-19 во всех регионах РФ
Фото: Reuters

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Вакцина от коронавируса "Спутник V" доставлена во все регионы, начата вакцинация во всех субъектах РФ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Об этом Мурашко сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса во вторник.

Он сообщил, что отработаны все цепочки транспортировки и хранения препарата, "и проведения самой процедуры вакцинации с пометками: для пациентов и медперсонала".

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"Во всех регионах развернуто 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии вакцины непосредственно для внутреннего распределения. Общее количество медицинских организаций, которые на сегодняшний день задействованы для проведения вакцинации - 1229", - добавил он.

По словам Мурашко, в РФ есть регистр граждан, получивших (ранее - ИФ) вакцину "Спутник V". На сегодняшний день этот список насчитывает 28,5 тыс. вакцинированных, добавил министр.

"Доступно мобильное приложение для самонаблюдения, которое связано также с регистром и также нам позволяет иметь непосредственную связь с пациентом", - уточнил он.

Мурашко добавил, что во всех регионах также увеличено на 34% количество морозильного оборудования", расширяется количество точек, где "будет проводиться непосредственно аппликация вакцины".

По словам главы Миздрава, ведомством в рамках увеличения производства вакцины определено еще одно предприятие - "Биокад" из Санкт-Петербурга, где также будет развернуто производство препарата.

"Это позволит нам нарастить общее количество производимых доз вакцины и максимально быстро обеспечить поставки, в том числе для нуждающихся групп в профилактике коронавирусной инфекции, таким образом, на сегодня принят комплекс мер для обеспечения процесса вакцинации и профилактики сбоев на всех его этапах", - уточнил Мурашко.

Ранее начать массовую вакцинацию от коронавируса в декабре распорядился президент РФ Владимир Путин.

Хроника 09 января – 15 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Михаил Мурашко Коронавирус Спутник V

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