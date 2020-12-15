Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В России отмечается стабилизация уровня заболеваемости коронавирусом, но разброс по регионам по-прежнему большой, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19.

Она сообщила, что показатель заболеваемости за последнюю неделю в среднем составляет 18,2 на 100 тысяч населения за сутки. "Однако разброс по регионам - от 2,5 в Татарстане до 70,14 на 100 тысяч населения в Санкт-Петербурге демонстрирует очень разную ситуацию в разных субъектах страны", - отметила она.

Достигнутая стабилизация ситуации с коронавирусом COVID-19 в России хрупкая, каждый должен сохранять ответственное отношение к здоровью, сказала Попова.

"Я бы хотела отметить, что достигнутая стабилизация достаточно хрупкая. Сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению эти цифр", - отметила она.

Попова подчеркнула, что в период предпраздничной суеты каждый человек должен быть ответственным по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. Кроме того, по ее словам, важно контролировать соблюдение противоэпидемических мер. "Они (меры) все сегодня адекватны", - добавила она.