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В России зарегистрированы еще 26 689 случаев COVID-19 за сутки

В России зарегистрированы еще 26 689 случаев COVID-19 за сутки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26 689 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в вторник.

После максимума в 29 039 случаев, который был достигнут 6 декабря, в РФ отмечается практически ежедневное снижение прироста новых заболевших коронавирусом. В понедельник количество подтвержденных случаев составило 27 328.

В Москве зарегистрировано 5 418 заболевших COVID-19 за сутки, 77 человек умерли, 5 307 были выписаны.

В целом по стране за сутки умерли 577 пациентов, выписаны 24 813 пациентов. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 707 тыс. 945 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 47 968 умерших и 2 млн 149 тыс. 610 выписанных. Лечение продолжают 510 367 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 765 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 392 - в Московской области, 489 - в Нижегородской области, 402 - в Архангельской области, 385 - в Воронежской области, 384 - в Свердловской области, 381 - в Ростовской области, 368 - в Вологодской области, 348 - в Псковской области, 345 - в Крыму, 337 - в Хабаровском крае, 335 - в Красноярском крае, 324 - в Карелии, 320 - в Пермском крае, 305 - в Челябинской области, 296 - в Самарской области, 295 - в Коми.

Еще 294 случая - в Ульяновской области, 279 - в Мурманской области, 269 - в Иркутской области, 268 - в Волгоградской области, 265 - в Саратовской области, 263 - в Забайкальском крае, 243 - в Омской области, 242 - в Приморском крае, 240 - в Кировской области, 239 - в Ставропольском крае, 231 - в Тверской области, 224 - в Ханты-Мансийском АО, 223 - в Бурятии, 220 - в Ленинградской области, 218 - в Алтайском крае, 210 - в Новгородской области, 207 - в Тульской области, 206 - в Удмуртии, по 200 - в Якутии, Калининградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 15 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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