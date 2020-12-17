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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 13:18

Путин не стал отвечать, выясняли ли разведслужбы происхождение COVID

Путин не стал отвечать, выясняли ли разведслужбы происхождение COVID
Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президента России Владимира Путина в ходе его традиционной пресс-конференции спросили, есть ли у российских властей информация об источниках происхождения нового коронавируса.

Путин ответил, что необходимо объединять усилия между странами для борьбы с коронавирусом, а не искать виновных в пандемии.

Пандемия коронавируса

"Слухов много, я бы не хотел сейчас на всю страну и весь мир говорить об этом, тем более, что мы не видим никаких подтверждений, связанных с обвинениями в адрес кого бы то ни было", - сказал он.

Журналисты также задали президенту вопрос, давались ли поручения российским спецслужбам по установлению причин и происхождения вируса.

"Задания конечно всякие даются, но это не то место, где нужно обсуждать, как они исполняются", - ответил Путин.

Первый случай заражения новым коронавирусом был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако пока неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин коронавирус

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