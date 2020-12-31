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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:07Заразились
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AP узнало о засекречивании КНР исследований о происхождении коронавируса

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Китайские власти контролируют публикацию всех исследований о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего в 2020 году пандемию и унесшего жизни 1,8 млн человек, говорится в расследовании Associated Press, основанном на внутренних правительственных документах и интервью с учеными и чиновниками.

По данным агентства, власти Китая выделяют "сотни тысяч долларов" на исследования о происхождении коронавируса, однако их публикация возможна только с разрешения специальной правительственной группы "по прямому приказу председателя КНР Си Цзиньпина". Эта группа следит за тем, к каким выводам пришли ученые, ограничивая ряд исследований и одновременно продвигая теории о том, что новый коронавирус мог появиться за пределами Китая.

Как отмечается, китайские власти стали внимательно следить за пещерами в китайской провинции Юньнань, населенными летучими мышами. Под особую охрану попала шахта, где в 2012 году шестеро мужчин заразились от летучих мышей вирусом RaTG13. У них развилась пневмония, от которой трое заразившихся скончались.

Источники агентства утверждают, что недавно группе ученых, исследующих летучих мышей, удалось взять образцы из этой шахты, но они были изъяты. Также Associated Press пишет, что за его журналистами в Юньнане следили агенты безопасности в штатском, которые не позволили им проехать к пещере c летучими мышами, вызвавшими вспышку атипичной пневмонии.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане произошла вспышка пневмоний, вызванных неизвестным ранее видом коронавируса. Вскоре инфекция распространилась по всей провинции Хубэй, а к весне - по всему миру. Новый коронавирус был назван SARS-CoV-2, а заболевание, которое он вызывает, - COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте объявила пандемию коронавируса. Большинство ученых считают, что новый коронавирус передался человеку от летучих мышей - напрямую либо через животное-посредника.

По подсчетам американского университета Джонса Хопкинса, в мире к настоящему моменту выявлено более 82,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции свыше 1,8 млн человек.

Пандемия 2020

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Китай США Коронавирус

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