Суд отказал предполагаемому организатору задержания Голунова в защите без адвоката

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без удовлетворения ходатайство бывшего полицейского Игоря Ляховца, предполагаемого организатора задержания журналиста Ивана Голунова. Он просил разрешения самостоятельно защищать себя в суде. Об этом из зала суда сообщил корреспондент "Интерфакса".

"Ваша честь, на основании статьи 52 УПК я заявляю об отказе от помощи защитника в судебном процессе. (...) Это не связано с материальным положением. (...) Ну во-первых, у меня два юридических образования, большой юридический стаж - девять лет. Не желаю, чтобы участвовал защитник по назначению, потому что я не буду с ним ничего согласовывать - у меня своя позиция выработана", - заявил Ляховец.

Судья Сергей Груздев отказал в ходатайстве, согласившись с позицией прокуратуры.

"Я не принимаю ваш отказ от защитника. Полагаю, что для реализации права на защиту Ляховца необходимо личное участие адвоката. Судебное заседание отложено на 24 декабря 2020 года", - сказал он.

На прошлом заседании защитник Ляховца Алексей Коврижкин попросил судью освободить его от участия в процессе, поскольку 29 октября он был лишен адвокатского статуса на два года.

По делу о задержании Ивана Голунова по ложному обвинению в намерении сбыть наркотики проходят пять бывших московских полицейских. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. Осведомленный источник рассказывал "Интерфаксу", что мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью.