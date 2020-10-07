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Защита Голунова опровергла сообщения об амфетамине у него в крови

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин опроверг сообщения СМИ о том, что в его крови будто бы нашли следы амфетамина. Об этом говорил источник, якобы видевший описательную часть экспертизы ФСБ по делу о задержании журналиста.

"Источнику я бы посоветовал внимательно читать. Вранье. Следы амфетамина были обнаружены на лабораторном пробнике, а на пробнике с кровью Голунова амфетамина нет", - сказал Бадамшин.

Сам Голунов также подтвердил "Интерфаксу", что эта информация не соответствует действительности.

2 сентября стало известно, что Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим сотрудникам полиции, которые задерживали журналиста. Им добавили обвинение в совершении преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК). Меру пресечения им продлили до 7 декабря.

Предполагаемый организатор задержания Голунова - бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец - не раз заявлял, что дело Голунова закрыли по политическим мотивам, а вот задерживали журналиста обоснованно. В июле 2020 года он заявил, что направил ходатайство в Генпрокуратуру с просьбой возобновить уголовное преследование Голунова и указал, что дело закрыли без проведения достаточных следственных действий.

Ивана Голунова 6 июня 2019 года задержали в центре Москвы. В ГУ МВД столицы заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики, и что его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он вину отрицал и говорил, что его преследуют за журналистские расследования.

В условиях массовой кампании в его защиту, уголовное дело в его отношении было прекращено, а из московской полиции уволили тех, кто его задерживал, и двух генералов. В производстве осталось дело о наркотиках, которые подбросили журналисту.

О появлении в деле пяти фигурантов в декабре 2019 года на большой пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин. В январе их задержали и арестовали. Кроме Ляховца, по делу проходят Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. Коновалов признал вину в подбросе наркотиков, дал показания на Ляховца и после этого был переведен под домашний арест. Уметбаев признал в суде, что ударил Голунова при конвоировании, и попросил у него прощения. В деле есть неустановленные лица, материалы на них выделены в отдельное производство.

Фигурантам вменяют превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств по делу, незаконный оборот наркотиков, совершенные организованной группой.

Иван Голунов вышел на свободу

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Игорь Ляховец Иван Голунов Мосгорсуд Басманный суд МВД Москва Сергей Бадамшин ФСБ

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