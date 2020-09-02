Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 25 749 642+264 875

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, которым вменяют фальсификацию доказательств против журналиста Ивана Голунова. Им добавили статью о совершении преступления организованной группой (часть 3 статьи 35 УК), сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Он представляет интересы Голунова.

Пока бывшие полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК).

Получается, что теперь следствие установило, что для совершения преступлений обвиняемые объединились в организованную группу. Бадамшин сказал, что считает данную квалификацию законной и обоснованной.

7 августа стало известно, что расследования дела завершено. Бадамшин отмечал, что в деле есть три засекреченных тома, содержащих гостайну. Сообщалось, что в деле не упомянут заказчик, но из него в отдельное производство выделены материалы в отношении неустановленных лиц.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Было объявлено, что у него нашли при себе и дома наркотики, и ему вменили покушение на сбыт в особо крупном размере. Он вину отрицал. Началась широкая общественная кампания в его поддержку. Вскоре суд поместил его под домашний арест.

Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что расследование в отношении Голунова прекращено за отсутствием его вины, а расследование дела о наркотиках продолжается. Задерживавшие журналиста сотрудники УВД по Западному округу Москвы были отстранены от работы, а затем уволены.

О том, что они стали фигурантами уголовного дела в декабре на большой пресс-конференции сказал президент Владимир Путин. В январе были задержаны бывшие полицейские Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев и Игорь Ляховец.

Коновалов признал вину в подбросе наркотиков, дал показания на Ляховца и после этого был переведен под домашний арест. Уметбаев признал в суде, что ударил Голунова при конвоировании, и попросил у него прощения. Ляховец вину не признает и утверждает, что Голунова отпустили, не разобравшись.

Следствие пришло к выводу, что полицейские под руководством Игоря Ляховца в 2019 году приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Источник говорил "Интерфаксом", что их мотивом следствие считает корысть и желание продвинуться по службе.

Иван Голунов вышел на свободу

7
Иван Голунов МВД Москва Игорь Ляховец Максим Уметбаев СКР Сергей Бадамшин

Новости по теме

Новости

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой

Глава Севастополя рассказал Путину, как за 7,4 млрд руб. решить проблемы с водой

Россия попросила Германию сообщить, чем лечат Навального в Charite

Глава МИД РФ назвал условие контактов с белорусской оппозицией

Песков заявил, что создание российской военной базы в Белоруссии не обсуждается

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Спорный шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы

Министр обороны Белоруссии посетит Москву 4 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

Больше половины россиян считают, что Лукашенко сохранит власть

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');