Задерживавшим Голунова полицейским ужесточили обвинение

Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, которым вменяют фальсификацию доказательств против журналиста Ивана Голунова. Им добавили статью о совершении преступления организованной группой (часть 3 статьи 35 УК), сообщил адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

Он представляет интересы Голунова.

Пока бывшие полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК).

Получается, что теперь следствие установило, что для совершения преступлений обвиняемые объединились в организованную группу. Бадамшин сказал, что считает данную квалификацию законной и обоснованной.

7 августа стало известно, что расследования дела завершено. Бадамшин отмечал, что в деле есть три засекреченных тома, содержащих гостайну. Сообщалось, что в деле не упомянут заказчик, но из него в отдельное производство выделены материалы в отношении неустановленных лиц.

Журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Было объявлено, что у него нашли при себе и дома наркотики, и ему вменили покушение на сбыт в особо крупном размере. Он вину отрицал. Началась широкая общественная кампания в его поддержку. Вскоре суд поместил его под домашний арест.

Через несколько дней глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что расследование в отношении Голунова прекращено за отсутствием его вины, а расследование дела о наркотиках продолжается. Задерживавшие журналиста сотрудники УВД по Западному округу Москвы были отстранены от работы, а затем уволены.

О том, что они стали фигурантами уголовного дела в декабре на большой пресс-конференции сказал президент Владимир Путин. В январе были задержаны бывшие полицейские Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев и Игорь Ляховец.

Коновалов признал вину в подбросе наркотиков, дал показания на Ляховца и после этого был переведен под домашний арест. Уметбаев признал в суде, что ударил Голунова при конвоировании, и попросил у него прощения. Ляховец вину не признает и утверждает, что Голунова отпустили, не разобравшись.

Следствие пришло к выводу, что полицейские под руководством Игоря Ляховца в 2019 году приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. Источник говорил "Интерфаксом", что их мотивом следствие считает корысть и желание продвинуться по службе.