В Думе доработали проект о биометрических системах для идентификации личности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в законопроект, который касается использования единой биометрической системы идентификации (ЕБС). Биометрию можно будет сдать в МФЦ, сбор биометрии не будет обязательным для банков с базовой лицензией, законопроект позволяет использовать коммерческие биометрические системы для идентификации и аутентификации.

Законопроект (№613239-7) больше года проходил согласование ко второму чтению, он был внесен в парламент группой депутатов в конце 2018 года и принят в первом чтении летом 2019 года.

В первом чтении он расширял перечень операций, которые банки могут проводить без личного присутствия клиента, используя единую биометрическую систему идентификации (ЕБС), сейчас это три операции: открытие счета, переводы, получение кредита, предлагалось с использованием ЕБС разрешить проводить все банковские операции с физлицами.

Как пояснил в ходе заседания в четверг глава департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин, в ходе дискуссии удалось прийти к консенсусу с ФСБ, Минцифры, Минфином и Росфинмониторингом. Прежде всего речь идет о праве банков с базовой лицензией собирать биометрию, в рамках первого чтения с 1 января 2021 г. банки были обязаны это делать.

"Мы все-таки пошли, обсудили с банковским сообществом и приняли такое решение: банки с базовой лицензией могут собирать (биометрию - ИФ), если хотят", - сказал Зимин. Он при этом отметил, что ЦБ получит право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от банковских подразделений. "Потому что, когда механизм запускался, мы поняли, что не во всех структурах и подразделениях можно собирать биометрию, в зависимости от технических условий", - сказал представитель ЦБ.

Возможность сбора биометрии через МФЦ

Доработанный законопроект дает возможность сбора биометрии через МФЦ. "Практически это расширение той сети точек сбора, которая у нас в действующей редакции закона была для банков, сейчас предлагаем расширить на МФЦ", - отметил Зимин.

Также, по его словам, изменен статус функционирования и использования ЕБС, было принято решение о том, что данная система, как ключевая биометрическая система в стране, должна иметь статус государственной. Одновременно создается возможность использовать ЕБС в рамках гражданско-правовых отношений.

Зимин признал, что у ЦБ были дискуссии с участниками рынка, связанные с использованием коммерческих биометрических систем. "Насколько вы помните, у нас была достаточно жесткая позиция, что коммерческие биометрические системы необходимо запретить. В дискуссии мы все-таки пошли на компромисс с коллегами, и сейчас законопроект содержит норму, которая позволяет использовать коммерческие биометрические системы (КБС) для идентификации и аутентификации в случаях, которые установлены правительством", - сказал он.

Механизм аккредитации коммерческих биометрических систем

Для обеспечения безопасности использования таких систем в законопроекте предусмотрен механизм аккредитации КБС. Требования к аккредитации устанавливаются для систем, которые делают идентификацию (т.е. определяют наличие субъекта в информационной системе), и для систем, которые делают аутентификацию (т.е. проверяют подлинность пользователя).

Вице-президент Сбербанка Анна Попова сказала, что нужно обратить внимание на юридическую технику, так как законопроект очень сложный и имеет трехэтажные отсылки на разные определения и части.

"Мы сейчас читаем текст так, что, несмотря на заверения, что коммерческие биометрические системы при условии прохождения аккредитации могут осуществлять идентификацию в отраслях, которые будут установлены постановлением правительства, вот мне кажется, что эта конструкция сейчас юридически не четко прописана в законопроекте", - сказала она.

Документ планируется доработать до конца дня, вынести на рассмотрение Госдумы 22 декабря.

ЕБС была запущена с 1 июля 2018 года. Она позволяет клиентам - физическим лицам, сдав биометрические данные (изображение лица и запись голоса) в одном банке, проходить идентификацию и обслуживаться в другой кредитной организации без личного присутствия. Наряду с ЕБС многие крупные банки (среди которых и Сбербанк) внедряют собственные коммерческие биометрические системы. Они отличаются от ЕБС подходами к безопасности, объемом накопленных данных.