Песков заявил, что Путин узнал от следствия о давней работе Сафронова у Рогозина

Журналист Иван Сафронов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Информацию о том, что бывший журналист Иван Сафронов давно работал у нынешнего главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, президенту России Владимиру Путину была предоставлена следствием, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Это информация, которая предоставлена, была доложена главе государства следствием", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, не было ли в этом высказывании президента оговорки.

В четверг в ходе пресс-конференции, комментируя дело Сафронова, Путин заявил, что оно связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

После пресс-конференции глава государства пояснил свои слова, отметив, что "не сказал, что его обвиняют за то, что он работал помощником". "Я сказал, что эпизоды его деятельности, которые следствие считает противоправными, связаны не с работой его журналистом в "Коммерсанте", а с достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе - в то время, когда он работал помощником Рогозина", - добавил он.

В свою очередь Песков отметил в пятницу, что, если у защиты Сафронова есть незасекреченная информация в его защиту, адвокаты могут ее опубликовать, и в Кремле ознакомятся с этими сведениями. В ходе общения с журналистами его внимание обратили на то, что глава государства, комментируя это дело, оперирует информацией следствия, и поинтересовались, заинтересован ли Кремль в том, чтобы узнать позицию другой стороны.

"Безусловно. Президент, действительно, оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли (место) случай передачи за деньги кому-то секретной информации, или такой случай не имел место. Вот об этом в первую очередь и говорит президент. Все остальное - уже нюансы", - ответил Песков.

Он отметил, что президент "как раз говорил, что следствию предстоит доказать эти весьма и весьма серьезные обвинения".

Отвечая на уточняющий вопрос, готовы ли в Кремле выслушать защиту Сафронова, Песков сказал: "Это не наша функция - выслушивать защиту". "Если у защиты есть что-то, что можно, скажем так, опубличить, мы ознакомимся с этой информацией, если она будет опубликована. Но если такой информации нет с учетом специфики этого дела, с учетом режима секретности, то мы не имеем никакого права с ней знакомиться", - добавил он.

"Хочу обратить ваше внимание, что так или иначе не имеет существенного отношения к основному вопросу, о котором говорил президент. Период не столь важен. Важно, имела ли место передача за деньги секретной информации или не имела", - подчеркнул Песков.

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