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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 17:21

Адвокат Ивана Сафронова отрицает его "длительную работу на правительство"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - До назначения советником гендиректора "Роскосмоса" в мае 2020 года журналист Иван Сафронов никогда не был ни советником, ни помощником Дмитрия Рогозина и не работал в правительстве. Об этом заявил адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Путин: пресс-конференция-2020

"Мы сегодня уточнили у него - он никогда не работал на таких должностях до назначения в этом году", - сказал он.

Он добавил, что ни Рогозин, ни "Роскосмос" в материалах дела в отношении Сафронова не упоминается. "Мы настаиваем, что дело связано с журналистской деятельностью Ивана. Речь в обвинении идет о темах совсем не "космических", - добавил адвокат.

"Мы сожалеем, что президент использует лишь информацию от наших процессуальных оппонентов", - заключил Павлов.

На большой пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин заявил, что дело Сафронова связано "с длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он в правительстве работал, и в "Роскосмосе" работал".

"Его судят не за журналистскую деятельность. Он не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а его за этого прищучили, хватают и сажают в тюрьму", - добавил президент и предложил оценить, какой реальный вред нанес Сафронов.

Путин допустил, что арестованный мог "оступиться", и что за это "можно простить", если же он долгое время собирал секретную информацию за вознаграждение и выдавал ее иностранной спецслужбе, то это предательство.

Он напомнил, что Сафронову вменяют госизмену и назвал предательство самым большим грехом.

Комментировать заявления о том, что Сафронову вменяют передачу информации, найденной в открытых источниках, он не стал, предложив разбираться с этим следствию.

Сафронов с 7 июля арестован, ему вменяют передачу секретной информации о российских войсках и ВПК чешской разведке в интересах США. Он вину отрицает. В "Роскосмосе" заявляли, что за два месяца работы в госкорпорации Сафронов не имел доступа к гостайне.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Хроника 07 июля – 17 декабря 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафонов Иван Павлов ФСБ Чехия Владимир Путин Роскосмос Правительство

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