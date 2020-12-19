Военные сдали часть инфраструктуры для снабжения водой Севастополя

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны России построило водовод мощностью пятнадцать тысяч кубометров воды в сутки в Севастополе.

По его данным, проведены испытания линейной части и комплексные испытания объекта, соответствующие документы оформлены. Объект передается в эксплуатацию водоканалу Севастополя, отметили в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, водовод был построен за 68 суток, проложено 10 тысяч метров труб из Кадыковского водохранилища в реку Черную. Подача воды позволит обеспечить в случае необходимости полив прилегающих виноградников и водообеспечение соответствующих предприятий.

По данным Минобороны, применена уникальная плавучая понтонная водонасосная станция, изготовленная по индивидуальному заказу с применением отечественных высоконапорных насосов.

"Производительность станции - более 600 кубометров в час, что позволяет перекачивать 15 тыс. кубометров воды в сутки", - сказали в ведомстве.

Как сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сейчас ведется строительство водозабора на реке Бельбек. По его словам, в составе объекта - накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубометров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура.

Иванов рассказал, что работы ведутся в круглосуточном режиме, строительная готовность объекта превышает 50%.

Работа будет завершена 1 марта 2021 года. Как отметил замминистра обороны, ввод в эксплуатацию объекта позволит подавать 50 тыс. кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя.

Строительство инфраструктуры для водоснабжения Севастополя ведется по поручению президента России Владимира Путина.

Ситуация с водой в Крыму

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в следующем.

Графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства - шесть часов в сутки), горячее водоснабжение в столице Крыма приостановлено.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште и соседних селах. В октябре снизили давление в Белогорске. В ноябре - в курортной Евпатории, позднее там отключили ГВС. Ялта в конце ноября перестала подавать воду по ночам. Севастополь ввел режим повышенной готовности.