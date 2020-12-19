Севастополь закрыл около трети потребности в воде

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Севастополь начал получать 30 тысяч кубометров воды в сутки из трех альтернативных источников, что позволяет экономить ресурсы мелеющего водохранилища, сообщил губернатор города Михаил Развожаев журналистам в субботу.

"Сегодня мы 15 тысяч подаем. Около 10 тысяч уже забирается с горы Гасфорта и около 5 тысяч - с Инкермана. То есть суммарно 30 тысяч кубометров в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище: там потребление снизилось с 80 до 50 тысяч", - рассказал он в ходе запуска построенного Минобороны РФ водовода на Кадыковском карьере.

По словам губернатора, это позволит "продержаться без ограничений подачи воды" до весны. К марту должна появиться техническая возможность забирать паводковую воду из реки Бельбек, этим проектом также занимаются военные.

В субботу Минобороны РФ передало в эксплуатацию Севастополю водовод мощностью 15 тысяч кубометров в сутки.

Водовод был построен за 68 суток, проложено 10 тысяч метров труб из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать и фотографироваться туристы из-за его формы в виде сердца и бирюзового цвета.

Водоснабжение Севастополя из Кадыковского карьера открыто на неделю раньше срока, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия водозабора в Крыму.

Ранее воду в Севастополь начали подавать из озера на горе Гасфорта, которая является популярным местом отдыха туристов. Также одним из источников стало озеро в Инкермане, образовавшееся в прошлом веке на месте святого родника.