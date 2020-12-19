Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 19.12В России 2 819 429+28 209В мире 75 672 814+720 593

Севастополь закрыл около трети потребности в воде

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Севастополь начал получать 30 тысяч кубометров воды в сутки из трех альтернативных источников, что позволяет экономить ресурсы мелеющего водохранилища, сообщил губернатор города Михаил Развожаев журналистам в субботу.

"Сегодня мы 15 тысяч подаем. Около 10 тысяч уже забирается с горы Гасфорта и около 5 тысяч - с Инкермана. То есть суммарно 30 тысяч кубометров в сутки мы экономим в Чернореченском водохранилище: там потребление снизилось с 80 до 50 тысяч", - рассказал он в ходе запуска построенного Минобороны РФ водовода на Кадыковском карьере.

По словам губернатора, это позволит "продержаться без ограничений подачи воды" до весны. К марту должна появиться техническая возможность забирать паводковую воду из реки Бельбек, этим проектом также занимаются военные.

В РоссииВоенные сдали часть инфраструктуры для снабжения водой СевастополяЧитать подробнее

В субботу Минобороны РФ передало в эксплуатацию Севастополю водовод мощностью 15 тысяч кубометров в сутки.

Водовод был построен за 68 суток, проложено 10 тысяч метров труб из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать и фотографироваться туристы из-за его формы в виде сердца и бирюзового цвета.

Водоснабжение Севастополя из Кадыковского карьера открыто на неделю раньше срока, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на церемонии открытия водозабора в Крыму.

Ранее воду в Севастополь начали подавать из озера на горе Гасфорта, которая является популярным местом отдыха туристов. Также одним из источников стало озеро в Инкермане, образовавшееся в прошлом веке на месте святого родника.

Крым Севастополь

Новости по теме

Новости

"Вектор" заявил о возможности прививать детей после испытаний

Пандемия коронавируса

Попова спрогнозировала к весне окончание пандемии COVID-19

Попова спрогнозировала к весне окончание пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса

Глава Минздрава рассказал о планах привить 60% россиян от COVID-19

Пандемия коронавируса

"Вектор" создал прототип вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа

"Вектор" создал прототип вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа

Интерпол проверит происхождение подаренной Лаврову в Сараево иконы

Военные сдали часть инфраструктуры для снабжения водой Севастополя

Пандемия коронавируса

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 28 209 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 28 209 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 19 декабря

Губернатор Петербурга одобрил смягчение закона о "наливайках"

Российский офицер-сапёр погиб в Карабахе при разминировании дороги

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');