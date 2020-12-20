Мурашко допустил старт вакцинации пожилых от COVID со следующей недели

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет может открыться уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы надеемся на это", - сказал он в эфире программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье, отвечая на соответствующий вопрос.

В настоящее время завершаются клинические испытания вакцины для этой группы людей.

Накануне Мурашко сказал, что от коронавируса планируется привить 60% взрослого населения России.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала, что пандемия COVID-19 закончится к весне.

Ранее в воскресенье оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 28 948 случаев.