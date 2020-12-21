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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:25Заразились
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В РАН заверили в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма COVID

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вакцины, которые разработаны против коронавируса, действуют и против новой разновидности COVID-19, заявил "Интерфаксу" академик Российской академии наук Александр Чучалин.

"Вакцины, которые разработаны против COVID-19, повышают общий адаптивный иммунитет, они не специализируются на каких-то мутациях. Поэтому они реально будут работать против новых разновидностей и предотвращать любую угрозу от них", - пояснил он.

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Он пояснил, что распространение новой разновидности вируса идет более активно, но вакцина действует и против нее.

Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщил, что впервые "британский вариант" коронавируса был выявлен еще в сентябре. В ноябре этот штамм вызвал вспышку заболеваемости в Кенте, которая перекинулась на Лондон и Эссекс. Британские ученые отметили, что этот вариант распространяется на 70% быстрее, чем предшествующие штаммы, но нет доказательств, что новый штамм вызывает более высокую летальность или снижает эффективность вакцинации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о решении с воскресенья, 20 декабря, ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии.

Страны закрывают Великобританию

Германия объявила о запрете на полеты из Великобритании. О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения с Великобританией из опасения занести новую разновидность вируса на континентальную часть Европы объявили власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов. Франция также объявила о временной приостановке транспортного движения - пассажирского и товарного - из Великобритании ввиду ситуации с новой мутацией вируса COVID-19. Власти Италии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции и Хорватии также заявили, что приостановят прием рейсов из Британии. В Чехии пообещали ввести жесткие карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.

В Эстонии, Латвии и Литве также заявили об остановке пассажирского авиасообщения с Британией, однако из Литвы рейсы в Британию пока оставят, отмечает The Guardian. Латвия наряду с запретом на перелеты запретила автобусные пассажирские перевозки и паромное сообщение. Запрет вступает в силу с понедельника и будет действовать как минимум до конца этого года.

Въезд из Британии запретили также и неевропейские страны: Чили, Колумбия и Марокко.

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
РАН коронавирус

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