РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" эффективна против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Европе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы также подтверждаем, что по нашей информации "Спутник V" является высокоэффективным против новой мутации вируса, обнаруженной в Европе", - сказал Дмитриев на подписании меморандума между центром имени Гамалеи, компанией "АстраЗенека", РФПИ и компанией "Р-Фарм".

О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон с 20 декабря ввел в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии локдаун, ограничения объявлены также в Уэльсе. Многие европейские страны временно приостановили сообщение с Великобританией.