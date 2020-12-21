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В Кремле не стали отвечать на вопрос об авиасообщении с Британией

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о том, закрывать ли авиасообщение с Великобританией в свете появления там нового штамма коронавируса должен решать штаб правительства РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае, конечно, тема очень специфическая, и это решение (по авиасообщению с Великобританией - ИФ) должен принимать правительственный штаб, поэтому я рекомендую обращаться туда. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем и отслеживаем информацию, которая поступает от учёных из Великобритании по этой теме", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Россия закрыть авиасообщение с Великобританией по примеру ряда стран.

Ранее Германия объявила о запрете на полеты из Великобритании. О приостановке авиационного и железнодорожного сообщения также заявили власти Бельгии и Нидерландов. Ирландия запретила полеты и паромы из Великобритании на 48 часов. Франция приостановила транспортное движение пассажирского и товарного транспорта. Власти Италии, Швейцарии, Португалии, Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Румынии, Швеции и Хорватии также заявили, что приостановят прием рейсов из Британии. В Чехии пообещали ввести жесткие карантинные меры для тех, кто приезжает из Великобритании.

В Эстонии, Латвии и Литве также заявили об остановке пассажирского авиасообщения с Британией, однако из Литвы рейсы в Великобританию пока сохранятся.

Въезд из Великобритании запретили также и неевропейские страны: Чили, Колумбия и Марокко.

Хроника 09 января – 21 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
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