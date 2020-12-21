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В Петербурге 31 декабря в этом году будет выходным

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Для сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга этот рабочий день переносится на субботу, 26 декабря, уточняется в сообщении.

Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.

Ранее выходным днем 31 декабря уже объявили Республика Алтай, Бурятия, Карелия, Крым, Мордовия, Татарстан, Тува, Чувашия, ЕАО, Камчатка, Забайкальский край, НАО, ЯНАО, Севастополь, Ставропольский край, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Томская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области.

Петербург Александр Беглов

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