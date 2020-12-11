В Ярославской области 31 декабря объявили выходным после онлайн-голосования

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Ярославской области 31 декабря будет выходным днем, сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице "ВКонтакте".

"Подписал указ о переносе рабочего дня 31 декабря на 26 декабря для всех работников государственных учреждений и госслужащих. Всем остальным организациям на территории области рекомендую также перенести рабочий день", - написал Миронов.

Он напомнил, что онлайн-голосование в соцсетях проходило семь дней. У ярославцев спросили, нужно ли объявлять выходным 31 декабря. "Только на площадке "ВКонтакте" проголосовало 30 тысяч человек. 92% ярославцев выступили "за", - отметил губернатор.