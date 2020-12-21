Фургал попросил привить его от коронавируса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил членов ОНК инициировать вопрос о необходимости вакцинации всех, кто находится в СИЗО.

"Являясь по профессии врачом, Фургал очень обеспокоен ростом заболеваемости COVID в СИЗО, считает, что в условиях скученности все люди неизбежно заболеют. Поскольку сам Фургал находится в зоне риска (у него есть хроническое заболевание), он хочет поскорее сделать прививку от коронавируса, так как в "Лефортово" нет ни КТ, никакой иной специальной помощи, и поэтому риск велик. Попросил нас как членов ОНК инициировать вопрос о необходимости привить от COVID всех находящихся в СИЗО", - сказала "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

Она отметила, что, по словам экс-губернатора, "половина СИЗО уже переболела".

По словам правозащитницы, Фургал все еще не получил ни одного письма.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийства еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и в покушении на убийство.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы России Михаил Дегтярев.