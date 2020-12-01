Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:33Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Власти Хабаровского края попросили жителей помочь медикам транспортом

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Помощь добровольцев необходима властям Хабаровского края, чтобы обеспечить транспортом медиков, испытывающих большие перегрузки в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", - сказал и. о. зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что волонтеры уже вносят большой вклад в борьбу с коронавирусом.

"Добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края", - добавил Никонов.

Кроме граждан, которых врио губернатора Михаил Дегтярев призывает активнее становиться волонтерами, власти ожидают помощи и от бизнеса.

В Хабаровском крае на утро 1 декабря зарегистрировано 24 570 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 324 случая. За весь период умерли 157 пациентов.

Коечный фонд региона заполнен на 87,57%, по Хабаровску - на 90,46%. По данным краевого Минздрава, в стационарах получают лечение 6 193 человека, амбулаторно лечатся 11 180 пациентов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

29
В целях борьбы с распространением COVID-19 повсеместно на улицах Рио-де-Жанейро провели дезинфекцию27 ноября. Владельцы бара в Байонне на юго-западе Франции провели акцию протеста против ограничительных мер перед центром местной администрации.26 ноября. Власти Индии сообщили, что уровень инфицирования COVID-19 в Нью-Дели снизился до 8,5% за последние 3 недели. На фото: молитва перед началом занятий в школе.25 ноября. Зоозащитники в Израиле вышли на акцию протеста против уничтожения популяции норок из-за коронавируса.24 ноября. Совет национальной безопасности Малайзии объявил о поэтапном закрытии 28 крупнейших фабрик перчаток после того, как среди рабочих был выявлен всплеск заболеваемости COVID-19.23 ноября. Китай предложил использовать QR-коды для создания единого международного механизма сертификатов состояния здоровья по всему миру.20 ноября. Правительство Шри-Ланки ввело комендантский час в некоторых частях страны после внезапного всплеска заражения на текстильной фабрике и рыбном рынке. На фото: жители закрытых на карантин районов сдают мазки на COVID-19. 19 ноября. Художественную инсталляцию со 111 манекенами установили на центральной площади Мюнхена Мариенплац. Работа призывает внимательнее относиться к опасности коронавирусной болезни.18 ноября. Пандемия коронавируса повлияла на оформление украшений к Рождеству. На фото: магазин свеч в Салониках, Греция.17 ноября. В Индии за сутки выявили более 29 тыс. новых случая коронавируса. Накануне этот показатель составил более 30 тыс., а еще днем ранее - более 40 тыс.16 ноября. Международный аэропорт Хосе Марти на Кубе возобновил работу.16 ноября. В ледовом дворце "Крылатское" в Москве работает временный госпиталь для пациентов с COVID-19.13 ноября. В Брюсселе прошла акция протеста работников культуры, здравоохранения и социальной сферы из-за кризиса во время пандемии коронавируса.12 ноября. Современный чешский цирк La Putyka начал показывать пятиминутные шоу через окно. Одновременно представление могут смотреть максимум четыре человека. Идея появилась на основе опыта ресторанов, которые начали продавать еду навынос, не впуская клиентов в помещение. Цель мероприятий Cirk La Putyka в Праге - вернуть живое искусство людям во время локдауна.11 ноября. Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.11 ноября. В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.10 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
В целях борьбы с распространением COVID-19 повсеместно на улицах Рио-де-Жанейро провели дезинфекцию
Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Хабаровский край Коронавирус

Новости по теме

Новости

Мошенники от лица властей Курской области стали просить деньги на борьбу с COVID

Полицейским разрешат управлять НКО

Полицейским разрешат управлять НКО

Крым стал лидером среди южных регионов по распространению ВИЧ

C органов опеки снимут обязанность обеспечивать сирот жильем

Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Защита получила доказательство невиновности Сафронова

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');