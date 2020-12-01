Власти Хабаровского края попросили жителей помочь медикам транспортом

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Помощь добровольцев необходима властям Хабаровского края, чтобы обеспечить транспортом медиков, испытывающих большие перегрузки в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Транспортом обеспечен только каждый третий из врачей, которые посещают пациентов на дому. Поэтому мы будем признательны гражданам, которые помогут участковым более оперативно обслуживать население. Также мы просим добровольцев подключиться к доставке кофе и горячего питания медицинским работникам", - сказал и. о. зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что волонтеры уже вносят большой вклад в борьбу с коронавирусом.

"Добровольцы уже задействованы на выдаче бесплатных лекарств для амбулаторных больных COVID-19. Большой объем работы взяли на себя волонтеры-медики, которые работают в больницах и поликлиниках края", - добавил Никонов.

Кроме граждан, которых врио губернатора Михаил Дегтярев призывает активнее становиться волонтерами, власти ожидают помощи и от бизнеса.

В Хабаровском крае на утро 1 декабря зарегистрировано 24 570 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 324 случая. За весь период умерли 157 пациентов.

Коечный фонд региона заполнен на 87,57%, по Хабаровску - на 90,46%. По данным краевого Минздрава, в стационарах получают лечение 6 193 человека, амбулаторно лечатся 11 180 пациентов.