Кабмин поддержал законопроект о запрете журналистам на участие в митингах

Бронежилет для журналиста на международной выставке "Интерполитех". Архивное фото. Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России подготовило положительный отзыв на резонансный законопроект, согласно которому журналисты не смогут одновременно участвовать в массовой акции и освещать ее.

Проект отзыва имеется в распоряжении "Интерфакса".

Тем не менее, кабинет министров высказал замечание к законопроекту. Согласно законодательной инициативе (1057213-7), журналист в ходе освещения массовой акции должен иметь при себе отличительный знак работника СМИ, а утверждать форму такого знака должны Роскомнадзор, МВД и отраслевые объединения журналистов. Вместе с тем, правительство обращает внимание законодателя на то, что МВД не отвечает за сферу СМИ.

Законопроект был внесен депутатом Дмитрием Вяткиным и прошел 9 декабря первое чтение в Госдуме.

Помимо регламентирования освещения массовой акции журналистами, документом также предлагается закрепить, что цепочка одиночных пикетов может быть признана судом массовым мероприятием, и предусмотреть запрет проведения митингов, шествий и других массовых мероприятий рядом со зданиями оперативных служб.

Также предлагается обязать организатора публичного мероприятия указывать в уведомлении о его проведении сведения о формах и методах организации санитарного обслуживания акции.