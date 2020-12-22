В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса

Фото: Reuters

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор не обнаружил в России мутации коронавируса, найденные в Великобритании, сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

При этом она отметила, что российская вакцина от коронавируса эффективна против этой мутации. По словам Поповой, Роспотребнадзор запросил новый вариант вируса по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и напрямую из Великобритании.

"Мы посмотрели, как это может сказаться на эффективности вакцин. Вчерашнее заявление института им.Гамалеи и вчерашнее же подтверждение института "Вектор" свидетельствуют о том, что на эффективность вакцины против мутировавших штаммов ситуация никоим образом не окажет влияния. Вакцины остаются эффективными", - сказала Попова.

Она также отметила, что ведомство провело оценку ПЦР тест-систем производства подведомственных Роспотребнадзору структур, и выяснилось, что эти тесты эффективны при выявлении мутирующих форм коронавируса. При этом Институту эпидемиологии поручено подготовить специальную тест-систему, которая бы выявляла именно этот мутировавший вариант вируса, и специалисты приступили к решению этой задачи.

"Мы вместе с Росздравнадзором организовали работу по оценке всех зарегистрированных на территории РФ тест-систем на предмет их состоятельности в новых условиях. Пока очевидных рисков нет", - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова также уточнила, что "на сегодняшний день более 5 тысяч биологических образцов со всех концов, из всех регионов РФ поступили на вектор (в институт "Вектор" - ИФ), проведены полные исследования и на сегодняшний день уже обнаружено в РФ 1424 мутации, это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе патогенности, то есть передачи от человека к человеку".

О распространении в Великобритании нового штамма коронавируса стало известно 14 декабря. Многие европейские и некоторые неевропейские страны прервали сообщение с Великобританией, чтобы не допустить завоза мутировавшего вируса.