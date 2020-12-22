В Пензе спасли COVID-пациента со стопроцентным поражением легких

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Врачи Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи полтора месяца боролись за жизнь пациента со стопроцентным поражением легких на фоне коронавирусной инфекции, мужчину удалось спасти, сообщается на сайте Минздрава региона.

"В больнице на стационарном лечении пациент находился 1,5 месяца и несколько дней в реанимации. Это был довольно длительный и сложный процесс, требующий усилия как врачей, так и самого организма человека", - отмечает заведующая 5 инфекционным отделением клинического центра Анна Степкина, слова которой приводятся в сообщении.

Отмечается, что сто процентов поражения легких – "это когда поражено все лёгкое, полностью". "В подобных ситуациях врачи даже не берутся прогнозировать. Пациенту было проведено комплексное лечение с применением антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, назначались противовирусные, антибактериальные средства, кислородная поддержка с использованием неинвазивной ИВЛ", - говорится в сообщении.

Цитокиновый шторм – избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжелому течению инфекции. Неконтролируемый воспалительный ответ иммунной системы вызывает большинство критических состояний и, в конечном итоге, приводит к летальному исходу.

Благодаря общим усилиям пациент пошел на поправку и готовится к выписке домой.

За последние сутки в Пензенской области зафиксировано 195 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии - 24 тыс. 253 подтвержденных случая.