Российский ученый предположил, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Ряд ученых во всем мире приходят к выводу, что жертвы коронавируса умирают не от самого COVID-19, а от гипертрофированной реакции на него иммунной системы, сообщил специалист в области иммунологии, физиологии, биофизики, заведующий лабораторией биосовместимых материалов Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН, доктор биологических наук, профессор Игорь Меньшиков.

"Изучение европейского опыта позволяет сделать вывод, что особенность данной вирусной инфекции в том, что у некоторых людей она может вызвать неадекватно высокую реакцию иммунной системы, то есть реакцию гиперчувствительности", - сказал Меньшиков "Интерфаксу". Он уточнил, что у половины инфицированных симптомы не развиваются, но при этом они являются переносчиками инфекции.

По данным европейских специалистов, у порядка 80% пациентов наблюдаются только легкие симптомы, у оставшегося числа может развиться очень специфический тип пневмонии, поражающий оба легких и вызывающий дыхательную недостаточность. Примерно у 10% пациентов это может привести к летальному исходу.

Меньшиков отметил, что такая статистика соответствует закону нормального распределения. "Всегда в популяции есть определенный процент людей, реагирующих избыточно, ненормально сильно на те или иные антигены", - сказал он.

"Можно сделать вывод, что причиной смерти при коронавирусной инфекции является не сам вирус, а реакция иммунной системы на него, которая развивается по типу гиперчувствительности. Новый рекомбинант коронавируса несет такие антигены, которые способны вызывать у части людей такую реакцию", - сообщил Меньшиков, отметив, что такого же мнения придерживается ряд ученых в Европе.

Зараженных коронавирусом убивает "цитокиновый шторм"

"Происходит неконтролируемый воспалительный ответ иммунной системы, который вызывает большинство критических состояний и, в конечном итоге, приводит к летальному исходу. Его называют цитокиновым штормом", - добавил он.

Ученый сравнил это с анафилактическим шоком у аллергиков и отметил, что, как и в случае с аллергией, процент людей, у которых это происходит, "относительно невысокий".

Меньшиков отметил, что неслучайно в прессе появлялась информация о том, что в некоторых случаях при лечении коронавируса используются препараты, которые обладают иммуноподавляющим действием: "Это делается как раз чтобы снять у чувствительных людей ту острую реакцию, которая у них развивается", - пояснил он.

При этом собеседник агентства сообщил, что при разработке вакцины от коронавируса могут возникнуть сложности, так как у людей, находящихся в группе риска, на нее может быть такая же реакция.

"Большее значение будет иметь правильная терапия. В том числе с использованием иммуносупрессантов, которые используются для подавления реакции гиперчувствительности", - подчеркнул он.

Меньшиков добавил, что пока у ученых нет возможность заранее выявлять предрасположенность организма того или иного человека к такой реакции, для этого нужно проведение соответствующих исследований.

Укреплять иммунитет "в пожарном порядке" сейчас не стоит

Ученый предостерег, что если в сложившейся ситуации "в пожарном порядке" начать укреплять свой иммунитет, то можно непроизвольно поместить себя в группу риска.

"Есть поговорка "Кашу маслом не испортишь". В данной ситуации наоборот - "испортишь". Это очень небезопасно. В наше время стало "модным" повышать свой иммунитет. Именно из-за этого в какой-то мере мы получаем увеличение числа более чувствительных людей, увеличение количества аллергий и других неадекватных иммунных состояний", - сказал он.

Ученый сообщил также о большой важности соблюдения режима самоизоляции. "Потому что большую роль играет фактор времени, сдерживания, чтобы не было возможности у вируса быстро эволюционировать в ходе эпидемии, повышать свою вирулентность. И с другой стороны, у нас появляется возможность не перезагрузить больницы и выиграть время, чтобы найти адекватные средства терапии и профилактики", - отметил он.

Меньшиков констатировал, что из-за отсутствия реальной статистики зараженных сложно сделать вывод, сколько времени для этого потребуется.

Ученый не ожидает скачка смертности среди заразившихся

Судя по доступной информации, навряд ли следует ждать значительного роста заболеваний со смертельным исходом среди инфицированных, считает эксперт. "Накапливающийся мировой опыт в терапии (зараженных - ИФ) коронавирусной инфекцией, проводимые санитарно-эпидемиологические мероприятия обеспечат нормализацию обстановки. Во многих странах есть уже тенденция выхода на плато (эпидемии - ИФ), а значит потом будет спад", - подчеркнул он.

При этом ученый отметил, что сам вирус останется: "Человечество с COVID-19 уже навсегда, как и со многими другими вирусами".

Он сообщил, что для того чтобы уберечься от коронавируса, необходимо, кроме уменьшения контактов, соблюдать обычные санитарно-гигиенические нормы. "Это должно быть частью нашей культуры - дезинфекция, вакцинопрофилактика, соблюдение личной гигиены. Ничего сложного, это элементарные, простые вещи. Но люди стали забывать об этом", - сказал Меньшиков.