Ученые нашли сходство у COVID-19 с высотным синдромом

Они объяснили проблему использования ИВЛ к таким больным и возможную пользу противомалярийных препаратов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Картина поражений легких у больных с тяжелой формой COVID-19 похожа на проявление высотной болезни, так что лечение должно корректировать не дыхательную, а кислородную недостаточность, заметил врач отделения интенсивной терапии в Нью-Йорке Кэмерон Кайл-Сиддел. Его цитирует издание Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

У большинства больных коронавирусной инфекцией в крови падает уровень гемоглобина – белка, переносящего кислород и обеспечивающего газообмен в легких, говорится в публикации. Одновременно в крови повышается уровень гема – небелковой части гемоглобина, состоящей из комплекса порфирина с железом, белка ферритина, связывающего свободные ионы железа, и биохимических маркеров воспаления. По словам ученых, это означает, что в организме активно идет разрушение гемоглобина, вызывающее воспалительный процесс.

Компьютерная модель, созданная китайскими учеными, показывет, что гемоглобин могут атаковать не сами вирусные частицы, а вирусные белки. Некоторые из них связывают порфирин, а другие вытесняют из гема железо, взаимодействуя с белковыми бета-цепями гемоглобина. Клетки легких реагируют на изменение газообмена усилением воспаления, и возникает эффект "матового стекла", который заметен на компьютерных томограммах легких больных, говорится в публикации.

Если эта гипотеза подтвердится, станет понятен терапевтический эффект для больных противомалярийных препаратов. Уже доказано, что хлорохин, который убивает возбудителей малярии, живущих в эритроцитах, может предотвращать атаку коронавирусных белков на гем. А противовирусный препарат фавипиравир способен не только предотвратить проникновение вируса в клетку, но и ингибировать связывание вирусных белков с порфирином, пишет издание.

Устойчивость к коронавирусу младенцев в возрасте до года может объясняться тем, что у них в крови преобладает фетальный гемоглобин, который не содержит бета-цепей и, вероятно, неуязвим для вирусных белков. Гемоглобин без бета-цепей синтезируется и у больных талассемией, генетическим заболеванием, распространенным в "малярийных" районах Африки – в этих странах отмечена невысокая заболеваемость COVID-19, пишет "Наука из первых рук".

Возможный сценарий развития COVID-19

"Все начинается с проникновения коронавируса в клетки, несущие на себе "черную метку" - особые поверхностные белки-рецепторы. Среди таких клеток есть и иммунные, которые начинают продуцировать антитела, вызывающие разрушение эритроцитов, содержащих гемоглобин, который атакуется вирусными белками. Все это приводит к кислородному голоданию и нарушению газообмена в легких", - говорится в сообщении.

Параллельно в легочной ткани развивается воспаление. В тяжелых случаях оно, нарастая лавинообразно, превращается в "цитокиновый шторм" - системную реакцию, возникающую в результате гиперактивации иммунной системы. Это приводит к разрушению легочной ткани, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, печени, почек и даже головного мозга, пишут ученые.

Неэффективность ИВЛ

Врачи отмечают высокую, до 80% смертность пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, которые, особенно при длительном применении, могут повреждать легочные ткани как из-за недостаточного увлажнения воздушной смеси, так и из-за подачи избыточного количества воздуха, что приводит к разрывам или растяжениям тканей и накоплению жидкости в легких. Поскольку легочные нарушения у тяжелых больных похожи на результат высотной болезни, "ИВЛ можно использовать лишь в определенном режиме, либо вообще заменить на подачу обогащенного кислородом воздуха через дыхательную маску", говорится в публикации.

Ученые допускают, что тяжелых осложнений помогут избежать антигистаминные препараты, кортикостероиды, препараты для подавления избыточного иммунного ответа (иммуносупрессоры), а также переливание крови, позволяющее компенсировать кислородное голодание тканей и т.д.

Три типа коронавируса SARS-CoV-2

Сейчас ученые выделили три основных варианта нового коронавируса – A, B и C, говорится в публикации. Тип B характерен для Восточной Азии, в первую очередь, для материкового Китая, а тип C ученые считают основным для Европы. Циркулирующие в России штаммы пока не опознаны.

"Возможно, все эти штаммы иммунологически или экологически адаптированы к местному населению и условиям среды, но как эти генетические различия отражаются на клинических проявлениях и патофизиологическом механизме болезни, пока неизвестно, - говорится в публикации. - Также пока неизвестно, как эта генетическая изменчивость отражается на клинических проявлениях и патофизиологическом механизме болезни".

На вакцину пока мало надежды

Высокая скорость мутирования вируса не позволяет надеяться на скорое создание вакцины, пишет издание. Оно подчеркивает, что сейчас нет и точных данных относительно формирования иммунитета к этой болезни и возможности повторного заражения. Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, которого цитирует "Наука из первых рук", допускает небольшой шанс, что между двумя "привычными" для нас коронавирусами, вызывающими ОРВИ, и SARS-CoV-2 имеется антигенный перекрест, и уже "наработанный" неспецифический иммунитет может сыграть положительную роль, позволяя если не предотвратить заражение, то хотя бы облегчить течение болезни.