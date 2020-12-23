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Красноярский губернатор предупредил о третьей волне COVID-19 после марта

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярском крае, по прогнозам специалистов, нынешний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией может сохраниться до февраля или даже марте, а затем возможна третья волна, значительно более слабая, заявил губернатор региона Александр Усс.

Он напомнил, что в в первую волну в апреле заполняемость коечного фонда в больницах края достигала 95%. Однако тогда в регионе было развернуто всего 3500 инфекционных коек, а сейчас их 7000.

"Свободный коечный фон сейчас составляет 35%, но тогда мы шли на пределе, было 5% (свободных коек. - ИФ.), это, конечно, было очень опасно. Но вторую волну мы прошли без драматизации, мы понимали, как действовать, и была налажена система", - добавил губернатор.

По данным Роспотребнадзора, в течение последних двух месяцев количество ежедневно регистрируемых случаев коронавирусной инфекции среди жителей крае не превышает 350. Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 500 случаев заражения.

Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко 23 декабря заявил "Российской газете", что ожидает и третью волну COVID-19. Он напомнил, что все предыдущие мощные эпидемии вирусных заболеваний - свиного гриппа, птичьего гриппа, "испанки" - проходили в три волны.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Красноярский край Александр Усс коронавирус Денис Проценко

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