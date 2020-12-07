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101-летняя жительница Красноярска излечилась от коронавируса

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Врачи Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн вылечили 101-летнюю пациентку, заразившуюся коронавирусом COVID-19, сообщил "Интерфаксу" и. о. начальника госпиталя Петр Вдовенко.

"Пациентка 1919 года рождения поступила с коронавирусной инфекцией 24 ноября. Поскольку у нас развернут в настоящее время инфекционный стационар, и мы владеем методиками лечения таких возрастных больных, то она была направлена к нам. Мы вылечили и коронавирусную инфекцию, и вся сопутствующая патология, которая была у пациентки, также была подлечена. Состояние ее сейчас стабильное, температура нормализовалась, параметры жизненные у нее также в норме. И сейчас готовим ее на выписку", - сказал Вдовенко.

Он добавил, что пенсионерка поступила в тяжелом состоянии, с затруднением дыхания, низкой сатурацией - степенью насыщения крови кислородом, слабостью и температурой. Женщину планируют выписать днем в понедельник.

"Она сейчас уже в стабильном стоянии, уже поблагодарила своего лечащего врача, заведующего отделением, медсестер, санитарок, которые за ней ухаживали, и уже готова поехать сегодня к себе домой", - добавил руководитель госпиталя.

На базе Красноярского госпиталя для ветеранов войн в настоящее время действует один из крупнейших стационаров региона для пациентов с COVID-19 на 290 коек.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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