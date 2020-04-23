Названы сибирские регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19

В целом в Сибири выявлено уже более тысячи инфицированных

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Сибири составляет 6,1 человек на 100 тыс. населения, число выявляемых больных продолжает расти, всего подтверждено свыше тысячи случаев заболевания, самая неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Хакасии и Красноярском крае.

В четверг полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провел оперативное совещание с главами регионов округа по поводу COVID-19, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

"Самые высокие показатели в Республике Хакасия - 16,3 случая и в Красноярском крае - 13,7 случая на 100 тысяч населения. По данным специалистов, за последние две недели количество проводимых тестов на коронавирус в регионах Сибири увеличилось до 11,2 тысячи исследований в сутки, в том числе 10% - повторные исследования, остальные - проводятся пациентами впервые", - говорится в сообщении.

По словам полпреда, на данный момент наша основная совместная задача - в рамках исполнения поручения главы государства, - до 28 апреля полностью завершить подготовку коечного фонда для приема больных коронавирусной инфекцией, в регионах округа необходимо развернуть 10,5 тысячи коек.

"По состоянию на сегодняшний день, завершена подготовка 8,1 тысячи коек. На особом контроле находится создание резерва реанимационных коек, в том числе обеспеченных аппаратами искусственной вентиляции легких", - сказано в сообщении.

По словам полпреда, до завершения закупки аппаратов, все ИВЛ, находящиеся в регионе и не задействованные в оказании неотложной медицинской помощи, следует использовать для помощи больным с коронавирусом. Кроме того, в полной мере должен быть сформирован кадровый состав медицинских работников, обеспечен резерв защитных средств.

По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, по состоянию на 23 апреля в регионах округа за все время эпидемии зарегистрировано 1 050 подтвержденных случаев коронавируса.

Всего в регионах Сибири выздоровело 142 человека, под медицинским наблюдением находятся более 12,1 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения свыше 59,6 тысячи граждан.