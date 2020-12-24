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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 24.12В России 2 963 688+29 935В мире 78 704 434+693 002

Минздрав насчитал в России больше 1,1 млн больных COVID-19

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сейчас в России всего более 1,1 млн человек лечатся от коронавирусной инфекции, 80% из них лечатся амбулаторно, заявил на брифинге глава Минздрава Михаил Мурашко.

"С марта 2020 года количество пациентов, получивших амбулаторную и стационарную помощь, и с новой коронавирусной инфекцией, и с внебольничными пневмониями, и рядом других воспалительных инфекционных заболеваний дыхательных путей, эта цифра составила более 5,2 млн человек", - добавил он.

Министр также сообщил, что "система здравоохранения с весеннего периода прошла определенный этап эволюции и мобилизации коечной сети для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией". По его словам, сейчас в стране развернуто 280 000 инфекционных коек, а также мобилизован амбулаторно-поликлинический этап оказания помощи.

Нагрузка на медицину высока, но во время пандемии не сокращалось оказание помощи онкологическим больным, пациентам на гемодиализе и помощь детям, заверил глава Минздрава.

На утро 24 декабря правительственный оперштаб сообщил о рекордном суточном приросте заболеваемости COVID-19 - 29 935 новых случаев. За сутки умерли 635 заразившихся. По данным оперштаба, всего с начала пандемии в стрне выявили 2 963 688 случаев заражения коронавирусом, умерли 53 096 больных.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января – 24 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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