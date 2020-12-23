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Что произошло за день: среда, 23 декабря

Отчет Charite о лечении Алексея Навального, приговор Юлии Галяминой, планы по монетизации Telegram

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России зарегистрированы еще 27 250 случаев COVID-19. В Москве - 5 652 новых случая заражения. По смертности лидирует Петербург (75 человек), при этом власти города отмечают снижение заболеваемости в сравнении с прошлой неделей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила замедление темпов распространения вируса в целом по стране.

- Lancet опубликовал отчет Charite о лечении Навального. Врачи берлинской клиники подчеркнули, что решающими в спасении пациента могли стать действия российских врачей. Они также описали течение болезни и отметили, что оппозиционер восстановился благодаря хорошей форме.

- Путин поддержал предложение объявить 31 декабря выходным днем по всей стране. Президент отметил, что в последний день года "очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется", и рекомендовал регионам, которые еще не объявили выходной, сделать это.

- В Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он имеет южноафриканское происхождение и отличается еще большей заразностью, чем ранее обнаруженная новая разновидность вируса.

- Президент РФ потребовал отреагировать на рост цен на жилье из-за льготной ипотеки. На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также призвал окончательно решить проблему расселения аварийного жилья и не допустить появления новых трущоб. Он также заявил о готовности обсуждать с руководителями некоторых стран ограниченный въезд мигрантов для работы на объектах с дефицитом рабочей силы.

- Госдума приняла в третьем чтении несколько законов. Среди них - резонансные поправки о статусе иноагента и закон об уголовной ответственности за нарушение порядка работы иноагентов, а также законы о реальных сроках за клевету в интернете и перекрытие улиц, о запрете журналистам участвовать в митингах во время работы, о недопустимости цензуры со стороны интернет-порталов. Кроме того, предельный возраст молодежи повысили до 35 лет.

- Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье. Защита намерена обжаловать приговор. Ранее прокурор просил назначить муниципальному депутату Тимирязевского района наказание в виде трех лет колонии.

- Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передали ВМФ России.

- C 2021 года сервис Telegram начнет монетизироваться. Павел Дуров заверил, что для обычных пользователей мессенджер все равно будет бесплатным, а личные и групповые чаты останутся без рекламы.

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