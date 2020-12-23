Авен заявил о невыполнении мирового соглашения Хотина и Альфа-банка

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мировое соглашение компаний Алексея Хотина по долгу перед Альфа-банком не исполняется и будет пересмотрено, заявил РБК совладелец и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

По его словам, банк уже занимается пересмотром договоренностей.

В феврале 2020 года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску Альфа-банка о взыскании $313,9 млн с ЗАО "Экстракт-Фили", за которое поручался основной бенефициар обанкротившегося банка "Югра" Алексей Хотин, и еще с девяти ответчиков, связанных с этим бизнесменом.

Иск был подан о взыскании $309,6 млн. Затем суд по ходатайству Альфа-банка увеличил размер иска до $313,9 млн. Представитель Альфа-банка тогда на заседании суда пояснил, что, по договоренности сторон долг будет конвертирован из долларов в евро. Оплату госпошлины произведут только ответчики. На том заседании рассматривался вопрос о заключении мирового соглашения. Однако дело было отложено на 18 февраля в связи с отсутствием представителя одной из компаний-ответчиков.

Иск предъявлен к ЗАО "Экстракт-Фили", ООО "Бриз-21", АО "Оптиматехностимул", АО "Корпорация "Агрегат", ЗАО "Альфа-инвест", ООО "Приоритет", ООО "Вентус", ООО "Партнер альянс", ООО "Селарс" и ООО "Строй ком".

Все эти компании занимаются арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью.

Арбитражный суд Московского округа 10 февраля утвердил мировое соглашение по аналогичному иску Альфа-банка о взыскании с тех же компаний $272 млн.

Крах банка "Югра", который к моменту потери лицензии летом 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам в размере около 173 млрд рублей.

Комментируя проблемные долги, Авен отметил, что в банке были "приятно удивлены поведением заемщиков во время этого кризиса". "Мы практически не увидели фундаментального увеличения просрочки ни в корпоративном секторе, ни в ретейле", - сказал глава совета директоров кредитной организации.

"Я вообще оптимист, мне кажется, что мы сейчас выходим в восстановительный рост, будущий год будет годом роста и в мире, и в России. Поэтому для банковского сектора я вообще не вижу особенно угроз у нас в стране. Мне кажется, что самое тяжелое - кстати, значительно менее тяжелое, чем можно было ожидать, - сказал Авен.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Кщ аш

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