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Депутаты разрешили приватизировать землю в поселках в черте ООПТ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о возможности приватизации и оборота земель в населенных пунктах, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).

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Закон № 974393-7 отменяет до сих пор существовавшее ограничение на передачу в собственность и оборот земли в границах населенных пунктов, входящих в состав ООПТ, но это будет возможно только при внесении границ таких поселений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Вводимые правила приватизации будут распространены на все виды ООПТ, кроме природных заказников.

По закону, виды разрешенного использования таких участков и строительства на них будут регулироваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), а не нормами положения об ООПТ, в который они входят. При этом такие проекты ПЗЗ и документы местного территориального планирования должны быть обязательно утверждены Минприроды, если населенный пункт полностью находится в границах ООПТ.

Кроме того, закон исключает необходимость проведения экологической экспертизы при строительстве в таких населенных пунктах объектов социальной инфраструктуры, список которых утверждается правительством.

Ранее инициатива вызвала широкий резонанс из-за включенной в нее нормы о праве правительства менять границы национальных парков. Против выступили экологи. Ко второму чтению это положение из законопроекта исключили.

Госдума правительство Гринпис

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