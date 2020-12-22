Дума отказала правительству в праве менять границы нацпарков

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о возможности приватизации земли в границах населенных пунктов, входящих в особо охраняемые природные территории. При этом они исключили из документа поправку о праве правительства менять границы нацпарков.

Законопроект № 974393-7 в июне 2020 года внесла в палату группа депутатов-единороссов. В нем было положение о праве правительства менять границы национальных парков. Авторы поправок указывали в пояснительной записке, что сейчас порядок изменения границ нацпарков в законодательстве не прописан, а это создает возможности для злоупотреблений.

Против введения такого порядка выступили экологи. Так, в "Гринпис" высказали мнение, что если закон будет принят в первоначальном виде, то могут пострадать, как минимум, 63 особо охраняемые территории, в том числе парк "Лосиный остров" в Москве и Сочинский национальный парк.

Теперь закаонопроект предусматривает возможность передачи в собственность земли в границах населенных пунктов, входящих в состав особо охраняемых природных территорий, но только при внесении границ таких поселений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Эти правила приватизации не будут распространены на природные заказники.

В то же время предполагается регулировать виды разрешенного использования земельных участков и параметры разрешенного строительства в таких населенных пунктах правилами землепользования и застройки, а не нормами положения об ООПТ, в который они входят. При этом такие проекты правил землепользовнаия и застройки и документы местного территориального планирования должны быть обязательно утверждены Министерством природы.

Кроме того, предлагается исключить проведение экологической экспертизы при строительстве в таких населенных пунктах объектов социальной инфраструктуры, список которых утверждается правительством.