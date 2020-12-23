Второе дело мэра Томска связано с продажей городской земли его дочери

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ подтвердил информацию о втором уголовном деле о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна.

В пресс-службе СКР сообщили, что следственные органы СКР по Томской области возбудили против временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления). Дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить ей земельный участок в областном центре без проведения торгов.

После этого между горадминистрацией и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщалось со ссылкой на информированный источник.

Первое уголовное дело

По первому уголовному делу следствие установило, что мэр дал поручение внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и "Томском пиве" прошли обыски.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца – до 13 января. Виновным мэр себя не признает.

Адвокаты направили жалобу на арест, но решение оставили без изменений.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела "Томского пива".

Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате "Томское пиво" получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд временно отстранил Кляйна от должности на период следствия.

23 ноября его супруга, гендиректор "Томского пива" Галина Кляйн стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данным следствия, женщина травмировала сотрудника правоохранительных органов при обыске.