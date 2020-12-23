Защита мэра Томска заявила, что узнала о новом уголовном деле из СМИ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Защитники мэра Томска Ивана Кляйна, который в настоящее время арестован по подозрению в превышении полномочий, не получали от следствия уведомления о новом уголовном деле, утверждает адвокат Марина Вихлянцева.

"Относительно возбуждения второго уголовного дела в отношении Кляйна защита на данный момент может прокомментировать, что мы с удивлением узнаем о принятии таких решений через средства массовой информации, а не в установленном законом порядке", - сообщила Вихлянцева "Интерфаксу" в среду.

По ее словам, "до настоящего времени какие-либо уведомления по этому поводу ни самому Кляйну, ни его адвокатам не поступали".

Адвокат подчеркнула, что с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья мэра, по ее мнению, законных оснований для его дальнейшего содержания под стражей, не имеется.

Второе дело Кляйна

Как ранее в среду сообщили в Следственном комитете (СК) РФ, в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра Томска возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

По версии следствия, в 2015 году Кляйн, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить ей земельный участок в областном центре без проведения торгов.

После этого между горадминистрацией и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщалось со ссылкой на информированный источник.

В свою очередь, Вихлянцева утверждает, что после покупки земельного участка дочерью мэра прошло более пяти лет, и в течение этого времени прокуратурой постановления мэра о предварительном согласовании земельных участков для дальнейшего их выкупа не опротестовывались.

"После согласования специалистами администрации проекта мэр принял постановление о предварительном согласовании земельных участков. Заявителями были осуществлены работы по формированию земельных участков, после чего земельные участки были выкуплены без торгов. Цена выкупа соответствовала рыночной. не опротестовывались", - сказала адвокат.

Первое уголовное дело

По первому уголовному делу следствие установило, что мэр дал поручение внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.

Следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Кляйна по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), в мэрии Томска и "Томском пиве" прошли обыски.

14 ноября Кировский районный суд арестовал Кляйна на два месяца - до 13 января. Виновным мэр себя не признает. Адвокаты направили жалобу на арест, но решение оставили без изменений.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела "Томского пива".

Сотрудника компании подозревают в том, что он ввел в заблуждение предпринимателя при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате "Томское пиво" получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является Ринат Аминов, который также является свидетелем обвинения по делу Кляйна.

18 ноября суд временно отстранил Кляйна от должности на период следствия.

23 ноября его супруга, гендиректор "Томского пива" Галина Кляйн стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данным следствия, женщина травмировала сотрудника правоохранительных органов при обыске.