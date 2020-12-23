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Против мэра Томска возбудили еще одно дело о превышении полномочий

Против мэра Томска возбудили еще одно дело о превышении полномочий
Мэр Томска Иван Кляйн
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили второе уголовное дело о превышении полномочий в отношении мэра Томска Ивана Кляйна, арестованного ранее по подозрению в совершении аналогичного преступления, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, управление СКР по Томской области по материалам регионального ФСБ возбудило в отношении Кляйна дело по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), 14 ноября его арестовали.

Следствие установило, что мэр поручил внести в геоинформационную систему "ГеоКад" сведения о наличии у подконтрольного ему ОАО "Томское пиво" 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный бизнесмен не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома. Виновным Кляйн себя не признает.

17 ноября стало известно о возбуждении дела о мошенничестве против начальника юридического отдела "Томского пива". Его подозревают в том, что он ввел бизнесмена в заблуждение при заключении договора купли-продажи двух земельных участков. В результате "Томское пиво" получило участки по заниженной стоимости, ущерб предпринимателю составил более 1 млн рублей. По данным источника агентства, потерпевшим по данному делу является Ринат Амино.

18 ноября суд временно отстранил мэра Томска от должности на период следствия.

23 ноября супруга мэра Галина Кляйн, являющаяся также гендиректором "Томского пива", стала фигуранткой уголовного дела, по ч.1 ст.318 УК РФ, так как при обыске травмировала сотрудника правоохранительных органов.

Томск Иван Кляйн

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