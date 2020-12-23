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Дума приняла в первом чтении поправки "об обнулении"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект во исполнение норм обновленной Конституции, по которым действующий президент может снова баллотироваться на этот пост.

Изменение Конституции

Авторы законопроекта № 1057340-7 - председатель думского комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова - внесли его в палату 17 ноября. Правительство дало на него положительный отзыв. Автор соответствующей поправки в Конституцию - депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Законопроект предлагает закрепить в законе 19-ФЗ "О выборах президента", что не имеет права быть избранным президентом гражданин России, занимавший должность президента России два срока или занимающий на день официального опубликования (публикации) решения о назначении президентских выборов должность президента РФ второй срок. При этом не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и (или) занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Также законопроект вносит в закон о президентских выборах конституционное положение о том, что президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом.

Отмечается, что при этом требование к кандидату на должность президента об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан России, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию".

Госдума Владимир Путин Конституция Андрей Клишас Павел Крашенинников Ольга Савастьянова Правительство

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