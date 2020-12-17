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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Путин не решил, пойдет ли на новый срок

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что еще не решил, пойдет ли он на новые президентские выборы. Он сказал это на большой пресс-конференции, отвечая на вопрос о конституционной поправке об "обнулении".

Изменение Конституции

По его словам, у него есть универсальное правило для принятия решений - это стоит делать, если это пойдет на благо страны. Он отметил, что разрешение от народа на его участие в новых выборах формально есть, но для себя он еще не принял решение, пойдет ли он на выборы 2024 года.

Внести в Конституцию поправку "об обнулении президентских сроков" предложила 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова. До изменения Конституция не разрешала одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд. Поправка отменила слово "подряд", а также дополнила сооответствующее положение пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции.

Хроника 09 сентября – 17 декабря 2020 годаПутин: пресс-конференция-2020
Владимир Путин Конституция

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