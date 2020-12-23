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Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - На стройках не хватает рабочих, в том числе иностранцев, особо остро проблема стоит в столичном регионе, в правительстве видят риск снижения объемов ввода жилья в декабре, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"Просим проработать этот вопрос и в начале следующего года рассмотреть на отдельном совещании", - сказал он.

Кроме того, президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о дефиците рабочих на стройках и попросил президента поручить правительству "проработать вопрос организации точечного въезда мигрантов на объекты", где людей особенно не хватает. Это послужит снижению себестоимости и росту производительности на строительных площадках, отметил он.

Президент Владимир Путин заявил, что готов обсуждать с руководителями ряда стран возможность ограниченного въезда трудовых мигрантов на те объекты, где сформировался острый дефицит рабочих рук.

"Надо смотреть, конечно, точечно. Нужно обсуждать это, и я буду делать это с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут, с тем чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность, конечно, заработать, дать возможность стройке развиваться, и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом", - сказал он.

Он отметил, что "это вопрос важный, понятный, он касается и здоровья граждан, он касается и экономики, в данном случае, такой важнейшей отрасли, как строительная отрасль".

Ранее замминистра строительства Никита Стасишин говорил, что Минстрой вместе с Роспотребнадзором и ФМС обсуждает возможность "точечного ввоза трудовых мигрантов" в интересах крупных застройщиков, чтобы избежать срыва сроков. По его словам, стройкам не хватает около 100 000 рабочих. "Коммерсантъ" писал, что ведомство по сути предлагает возложить все обязанности по ввозу, тестированию и размещению рабочих на застройщиков.

В середине сентября Хуснуллин заявлял, что на строительных площадках в России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Владимир Путин Марат Хуснуллин Минстрой правительство Госсовет Татарстан Рустам Минниханов Москва Московская область

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