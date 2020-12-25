РФ подписала с Узбекистаном соглашения об упрощении въезда мигрантов

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Между Узбекистаном и РФ подписаны документы по упрощению организованного выезда граждан республики, намеревающихся работать в России, сообщает в пятницу узбекский МИД со ссылкой на посольство в Москве.

Агентство по внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана подписало соглашения о сотрудничестве с федеральным государственным предприятием "Паспортно-визовый сервис" при МВД России (ФГУП ПВС), а также с московским бюджетным учреждением "Многофункциональный миграционный центр" (ГБУ "Миграционный центр"), говорится в сообщении.

По данным МИД, цель подписания документов - упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся работать в РФ. Они позволят упорядочить миграционные процессы, включая открытие фронт-офисов миграционных центров. В результате будет сокращено время и расходы на оформление документов, необходимых для получения разрешения на работу в России.

Как сообщалось ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил правительству разработать отдельную программу по организованной трудовой миграции. Программа охватит такие вопросы, как профессиональная и языковая подготовка, формирование навыков работы за рубежом, дорожные расходы, получение патента, страховки, пенсионного обеспечения и кредитов. В программе будут определены меры по созданию достойных условий соотечественникам по линии межправительственных комиссий, механизмы их кредитования через зарубежные банки.

Согласно официальным данным, на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34,3 млн человек, находятся более 2 млн человек (20% экономически активного населения), в том числе 1,5 млн в РФ.

23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о готовности обсуждать с руководителями ряда стран вопрос ограниченного въезда трудовых мигрантов на те объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.