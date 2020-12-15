Минстрой предложил условия для организованного завоза мигрантов-строителей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой внес в правительство предложения по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для российских строек, пишет "Коммерсантъ" и добавляет, что по сути всю ответственность за иностранных рабочих предлагается возложить на строительные компании.

Министерство предложило разрешить ввозить мигрантов только компаниям, которые обеспечат тестирование иностранцев на коронавирус и гарантируют, что у них будут работать только здоровые. Также компания должна будет обустроить место постоянного проживания для работников, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигранты же должны будут получать патент на работу в России.

Издание отмечает, что все эти требования, кроме справок об отрицательных тестах на COVID-19, действовали и раньше, но не всегда выполнялись. Например, раньше многие рабочие сами въезжали в Россию и только потом искали работу на стройках.

Представитель ведомства уточнил, что предложения согласованы с Минтруда, МВД и Роспотребнадзором.

В конце октября замминистра строительства Николай Стасишин говорил о планах предложить правительству разрешить точечный ввоз трудовых мигрантов, чтобы не допустить срыва сроков строительства. К 1 декабря в иностранцах-строителях нуждались уже 50 регионов, в целом потребность отрасли оценивается в 190 000 человек. В Минстрое уточнили, что в первую очередь строителям не хватает рабочих из Узбекистана, Таджикистана и с Украины.

Минстрой ранее призывал россиян, зарегистрировавшихся на бирже труда, идти на стройки, они не спешат следовать этому призыву, пишет газета. По словам профильного вице-премьера Марата Хуснуллина, с начала года средняя зарплата строителей по стране выросла с 50 000 рублей до нынешних 80 000-90 000 рублей, но и это не помогло привлечь рабочие руки. Он отмечал, что из страны "вымылось 1,5 млн мигрантов", а нехватка рук в строительстве начинает приобретать "угрожающие масштабы".

Газета напоминает, что нехватка рабочей силы может затормозить строительство, которое считается локомотивом роста экономики. С учетом того что на отрасль приходится более половины всех капитальных вложений, особо актуальной эта проблема становится на фоне планов правительства по запуску нового инвестцикла и наращиванию роли частных инвесторов в экономике, отмечает издание.