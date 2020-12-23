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Бывший мэр Екатеринбурга перешел в областное правительство

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского и.о. первого вице-губернатора, сообщил департамент информполитики региона. Высокинский займет эту должность на постоянной основе, если его назначение одобрит областное Заксобрание.

Куйвашев два дня назад предложил Высокинскому стать его первым заместителем, тот согласился. 22 декабря городская дума Екатеринбурга единогласно утвердила отставку мэра.

Ранее пост первого замгубернатора занимал Алексей Орлов. Он перешел на работу в администрацию Екатеринбурга, став первым вице-мэром. 22 декабря Орлов сообщил, что будет исполнять обязанности мэра Екатеринбурга.

В начале декабря Заксобрание Свердловской области отклонило законопроект активистов о возвращении прямых выборов мэров городов в регионе. Депутаты решили что инициатива плохо проработана. Летом инициаторы законопроекта собрали в регионе больше 13 000 подписей избирателей в поддержку выборов.

Евгений Куйвашев Свердловская область Екатеринбург Александр Высокинский Алексей Орлов

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