Мэр Екатеринбурга Высокинский перейдет на работу в свердловское правительство

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о назначении мэра Екатеринбурга Александра Высокинского своим заместителем, сообщает департамент информполитики региона.

"Евгений Куйвашев принял решение о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области", - говорится в сообщении.

По данным департамента, Высокинский принял предложение.

Ранее стало известно, что первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов назначен первым заместителем мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Это следует из данных, размещенных на официальном сайте мэрии.

Орлов занял место бывшего первого заммэра Екатеринбурга Александра Ковальчика. Сам же Ковальчик 21 декабря 2020 года был назначен руководителем аппарата горадминистрации.

Как первый замглавы города Орлов будет руководить правовым департаментом, комитетом административных органов и департаментом информатизации.

"Вчера было подписано постановление. (...) Коллеги, мы входим с вами в период кадровых изменений. Поэтому прошу, чтобы это не влияло на работу, чтобы это у нас и никаким образом не отражалось на надежности работы городского хозяйства", - заявил Высокинский в ходе совещания, запись которого размещена на сайте.

По словам Орлова, которые приводит пресс-служба администрации, в Екатеринбурге в настоящее время важно решение как вопросов городского хозяйства, так и глобальных, связанных, в частности с развитием города в целом.

"Перед нами стоит общая задача – подготовить Екатеринбург и к 300-летию, и к Всемирным летним студенческим играм. Все решения приняты, поэтому будем работать, трудиться, развивать столицу Урала, ставить для себя амбициозные цели и достигать их", - прокомментировал Орлов свое назначение.

Ранее в СМИ появилась информация, что Орлов может возглавить Екатеринбург и занять место мэра Высокинского, который в скором времени якобы подаст в отставку.

Орлов в правительстве Свердловской области работал с 2012 года. Был заместителем председателя правительства региона, одним из заместителей главы совета по инвестициям. В 2014 году он был назначен на пост первого заместителя председателя правительства.