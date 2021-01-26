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Депутаты одобрили назначение экс-мэра Екатеринбурга первым вице-губернатором

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили назначение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского первым заместителем губернатора региона. С конца декабря и до этого голосования он был и.о. первого вице-губернатора.

Голосование прошло на внеочередном заседании 26 января. За назначение чиновника проголосовали 38 из 41 присутствующих, против проголосовали трое.

Выступая в заксобрании, Высокинский назвал главной целью властей области - улучшение качества жизни. Также он отметил важность работы с бизнесом региона, в том числе малым, тем более, что 40% жителей Екатеринбурга заняты в малом и среднем бизнесе.

21 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Высокинскому стать его первым заместителем. 22 декабря городская дума Екатеринбурга единогласно поддержала отставку мэра. Высокинский стал и.о. первого замгубернатора с 23 декабря. Ранее эту должность занимал Алексей Орлов. Он перешел на работу в администрацию Екатеринбурга, на данный момент Орлов исполняет обязанности главы города.

Евгений Куйвашев Свердловская область Екатеринбург Александр Высокинский Алексей Орлов

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