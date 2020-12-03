Отклонен законопроект о выборах мэров в Свердловской области

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Заксобрания Свердловской области по региональной политике и местному самоуправлению отклонил законопроект народной инициативы о возвращении прямых выборов мэров городов, сообщил спикер парламента Михаил Ершов.

"Закон сырой. Безусловно, требуется доработка, внесение поправок, так как в проекте закона указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место главы в системе местного самоуправления", - сказал он.

По его словам, в Заксобрание поступило четыре отрицательных заключения на этот законопроект - от государственно-правового управления, юридическо-экспертного совета при Уральском институте регионального законодательства, прокуратуры Свердловской области и федерального Минюста.

Областное заксобрание ранее в 2020 году после нескольких неудачных попыток зарегистрировало инициативную группу по продвижению законопроекта о возвращении прямых выборов мэров. До этого группе отказывали в регистрации из-за ошибок в оформлении документов.

Летом инициативная группа начала сбор подписей граждан в поддержку законопроекта и собрала больше 13 000, на 3000 больше, чем необходимо. Заксобрание проверило собранные подписи, выяснило, что процент брака в них не превышает допустимый и приняло законопроект на рассмотрение.

В декабре 2019 года областное Заксобрание отклонило аналогичный законопроект депутата Вячеслава Вегнера.

В начале 2020 года губернатор Евгений Куйвашев заявил, что возвращать прямые выборы мэра Екатеринбурга пока нет необходимости, потому что пока все идет нормально.

Весной 2018 года Куйвашев внес в региональный парламент законопроект об отмене выборов мэров Екатеринбурга, который депутаты приняли. Затем они приняли аналогичный закон об отмене выборов в Нижнем Тагиле, после чего в Свердловской области не осталось муниципалитетов, главы которых избираются напрямую.