Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:14Заразились
на 03.12В России 2 375 546+28 145В мире 64 508 175+669 152

Отклонен законопроект о выборах мэров в Свердловской области

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Заксобрания Свердловской области по региональной политике и местному самоуправлению отклонил законопроект народной инициативы о возвращении прямых выборов мэров городов, сообщил спикер парламента Михаил Ершов.

"Закон сырой. Безусловно, требуется доработка, внесение поправок, так как в проекте закона указан способ избрания глав местного самоуправления, но не указано место главы в системе местного самоуправления", - сказал он.

По его словам, в Заксобрание поступило четыре отрицательных заключения на этот законопроект - от государственно-правового управления, юридическо-экспертного совета при Уральском институте регионального законодательства, прокуратуры Свердловской области и федерального Минюста.

Областное заксобрание ранее в 2020 году после нескольких неудачных попыток зарегистрировало инициативную группу по продвижению законопроекта о возвращении прямых выборов мэров. До этого группе отказывали в регистрации из-за ошибок в оформлении документов.

Летом инициативная группа начала сбор подписей граждан в поддержку законопроекта и собрала больше 13 000, на 3000 больше, чем необходимо. Заксобрание проверило собранные подписи, выяснило, что процент брака в них не превышает допустимый и приняло законопроект на рассмотрение.

В декабре 2019 года областное Заксобрание отклонило аналогичный законопроект депутата Вячеслава Вегнера.

В начале 2020 года губернатор Евгений Куйвашев заявил, что возвращать прямые выборы мэра Екатеринбурга пока нет необходимости, потому что пока все идет нормально.

Весной 2018 года Куйвашев внес в региональный парламент законопроект об отмене выборов мэров Екатеринбурга, который депутаты приняли. Затем они приняли аналогичный закон об отмене выборов в Нижнем Тагиле, после чего в Свердловской области не осталось муниципалитетов, главы которых избираются напрямую.

Свердловская область Екатеринбург Михаил Ершов Евгений Куйвашев

Новости по теме

Новости

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

В России за сутки выявлены рекордные 28,1 тыс. заболевших COVID-19

Глава Минюста выступил за усиление госконтроля за адвокатами

Подписана директива об отставке Чубайса

Подписана директива об отставке Чубайса

Глава Минюста предложил вывести учреждения ФСИН из городов

Источник назвал курильщика возможным виновником пожара в больнице в Москве

Что случилось этой ночью: четверг, 3 декабря

Шестая за год авария на магистрали Газпрома произошла на Урале

Что произошло за день: среда, 2 декабря

РКН назвал видеосервисы, которые могут быть предустановлены на смартфоны

РКН назвал видеосервисы, которые могут быть предустановлены на смартфоны

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано" вместо Чубайса

Первый зампред коллегии ВПК Куликов возглавит "Роснано" вместо Чубайса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');