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Дума Екатеринбурга отправила в отставку мэра города

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Екатеринбурга во вторник приняли отставку мэра города Александра Высокинского.

Согласно трансляции из зала заседаний, за его отставку проголосовали 34 депутата единогласно - никто из присутствующих депутатов не проголосовал "против" или воздержался.

"Вы знаете, что вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил мне должность первого заместителя. Я это предложение принял. В связи с этим сегодня утром подал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом в областное правительство", - сказал Высокинский в ходе заседания.

Также депутаты проголосовали за объявление конкурса на должность главы Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Куйвашев предложил Высокинскому перейти на должность своего первого заместителя. По данным департамента информполитики региона, мэр принял это предложение.

До этого пост первого замгубернатора занимал Алексей Орлов, который перешел на работу в администрацию Екатеринбурга, став первым вице-мэром.

Екатеринбург Александр Высокинский Евгений Куйвашев Свердловская область

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