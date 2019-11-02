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Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.

Как сообщило УГИБДД региона на своей официальной странице "ВКонтакте", в субботу утром на 471 км федеральной автодороги "Вятка" в Мурашинском районе Кировской области, по предварительным данным, водитель Nissan выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Камаз".

"Водитель автомобиля "Nissan" и его 28-летняя пассажирка погибли, два человека получили травмы: водитель "Камаза" (не госпитализирован) и 6-летний пассажир автомобиля Nissan (госпитализирован)", – говорится в сообщении.

Затем "скорая", перевозившая пострадавшую шестилетнюю девочку в одну из больниц Кирова, по предварительным данным, выехала на красный свет на перекресток на улице Дзержинского в областном центре и столкнулась с автомобилем Ford Fusion, сообщили "Интерфаксу" в региональном УГИБДД. В этом происшествии никто не пострадал.

В автоинспекции уточнили, что попавшая в аварию "скорая" ехала с включенной звуковой и световой сигнализацией.

Кировская область

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